Видео: под Тверью двое мужчин отобрали у парня с ДЦП пакет с едой

Момент преступления, когда двое взрослых мужчин отбирают пакет с едой у парня с ДЦП, попал на видео, сообщает Telegram-канал Baza .

Происшествие произошло в Кимрах Тверской области вечером 29 мая, когда парень с инвалидностью возвращался домой с пакетом продуктов из магазина. У потерпевшего с диагнозом ДЦП совсем недавно появились навыки самостоятельно передвигать. С помощью ходунков, он с трудом дошел до остановки из магазина, где купил еду на деньги, взятые в долг у соседки.

Двое взрослых мужчин напали на парня с инвалидностью на остановке, когда рядом никого не было. Они толкнули его в сторону и забрали пакет с едой, затем спокойным шагом пошли в сторону.

После нападения злоумышленников, молодой человек кричал и звал на помощь, когда мимо него проезжали автомобили. Видео с камер наблюдения попало в Сеть и не оставило местных жителей равнодушными.

Волонтеры быстро собрали деньги на еду, купили продуктов и привезли домой к горожанину, где также помогли ему с бытовыми нуждами. Полиция, тем временем, уже нашла и задержала злоумышленников.

Ранее в Москве мать на 5 дней бросила сына с ДЦП одного без еды и воды. По факту случившегося прокуратура начала проверку.