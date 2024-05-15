В Москве начали проверку по делу брошенного на 5 дней без еды ребенка с ДЦП

Столичная прокуратура организовала проверку по факту оставления в опасности ребенка. Так, 12-летний мальчик с серьезным заболеванием остался в квартире улице Соловьиной Рощи один без еды и воды на пять дней, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее СМИ сообщили, что ребенок страдает ДЦП и не может сам себя обслуживать. Его госпитализировали с крайней степень истощения. Он находится в реанимации.

Жизнеустройство мальчика и ход начатой по факту оставления его в опасности процессуальной проверки, находятся на контроле в Тушинской межрайонной прокуратуре.

Мать ребенка 1983 года рождения рассказала правоохранителям, что оставила сына несколько дней назад в квартире и уехала.

Как сообщили в пресс-служба московского главка СКР, по данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 125 УК РФ (оставление в опасности) и 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Следователи допрашивают родственников и соседей семьи, устанавливают все обстоятельства инцидента.

Мальчик находился один дома с 9 мая.