Ефимов: с июля по сентябрь квартиры по реновации получили все жители 90 домов

В III квартале текущего года жители 90 старых домов завершили оформление документов на комфортные квартиры по реновации. Всего новое жилье получили более 16,8 тыс. москвичей, сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«С июля по сентябрь 2026 года оформление документов на равнозначные квартиры по программе реновации завершили москвичи из 90 старых домов — это свыше 16,8 тыс. участников программы. Данный показатель более чем в два раза превышает прошлогодний — в третьем квартале 2025-го таких домов было всего 42, а проживали в них около семи тысяч человек. В 2026-м больше всего таких зданий за эти три месяца прибавилось на северо-востоке столицы — 14. На северо-западе завершили оформление документов для переезда 100% горожан из 13 старых домов, на севере — из 12. Город предоставляет участникам программы комфортную недвижимость в современных жилых комплексах, которые построены в тех же районах, где они проживали», — отметил Владимир Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса.

Он уточнил, что переселение в границах округов ведут только в Зеленоградском, Новомосковском и Троицком административных округах, где новостройки строят в районах с более развитой социально-транспортной инфраструктурой.

Из 64 домов заключившие договоры жители уже переселились, а из остальных еще приезжают. В соответствии со стандартами программы реновации квартиры в современных ЖК отличают улучшенная отделка и удобные планировки. В них уже подключены светильники, установлена сантехника и сделан ремонт.

По словам министра правительства Москвы, руководителя столичного Департамента городского имущества Екатерины Соловьевой, Дома, все жильцы которых в III квартале оформили документы на новые равнозначные квартиры, располагаются в 10 округах столицы.

«На северо-востоке правообладателями комфортной недвижимости стали более 2,7 тыс. москвичей, причем 12 из 14 зданий уже полностью расселены. На северо-западе получили ключи и сейчас завершают переселение почти 2,4 тыс. участников программы, а на севере — более 2 тыс. человек. На всех этапах — от осмотра квартир до переезда — горожан сопровождают специалисты центров информирования, которые работают на первых этажах новостроек», — пояснила министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручал удвоить темпы реализации программы. На встрече с начавшими переселение в новостройку на Кавказском бульваре москвичами он также отметил, что программу реновации в Царицыне выполнили больше чем на 25%.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».