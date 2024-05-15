В Москве мальчик с ДЦП попал в реанимацию после 5 дней без еды и воды

«МК»: мать на 5 дней бросила сына с ДЦП без еды и воды в московской квартире

Московские врачи борются за жизнь 12-летнего мальчика с ДЦП, которого увезли в реанимацию с крайней степенью истощения после того, как его мать оставила дома одного на 5 суток без еды и воды, пишет Telegram-канал МК: срочные новости .

Тревогу забил брат женщины, который имеет доступ к камере наблюдения в квартире, где проживал 12-летний мальчик-инвалид. Он понял, что в жилье царит тишина, нет никакого движения и поехал узнать, что случилось с родственниками.

Открыв квартиру на Соловьиной роще, мужчина нашел племянника в крайне степени истощения и вызвал скорую помощь. По его словам, мать подростка ушла из дома 9 мая и не вернулась. Все это время ребенок находился один без еды и воды.

Позднее женщину нашли в Чертанова в нетрезвом состоянии. Мать пострадавшего ребенка клянется, что оставила сына с дедом, но у него оказалось алиби — был на даче. Теперь в обстоятельствах случившегося предстоит разобраться компетентным органам.

Год назад в Краснодаре на детской площадке пострадал ребенок-инвалид. Его избил мужчина, момент нападения на подростка попал на видео.