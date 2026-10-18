Сходка подростков на питбайках закончилась рейдом полиции в Москве

Массовый заезд подростков на питбайках и электросамокатах в Москве завершился поездкой в полицию. Организаторы рассчитывали собрать свыше 300 участников и проложили маршрут от Лужников через МГУ и «Авиапарк» до Москва-Сити, но в их планы вмешалась полиция, об этом сообщает Telegram-канал «112» .

В правилах сходки организаторы просили «не нарушать ПДД», двигаться по проезжей части в два ряда со скоростью 30–50 км/ч и подчиняться координаторам, если поступит сигнал о приближении экипажа ДПС.

Добраться до финиша удалось не всем. На ТТК сотрудники полиции заметили колонну несовершеннолетних, а позже провели рейд возле «Авиапарка». По словам самих участников, после прибытия ДПС из нескольких сотен человек на месте осталось порядка 15. В чате ситуацию описали коротко: «всех приняли».

Официально в отдел полиции доставили 20 несовершеннолетних. Девять подростков получили протоколы за управление транспортом без права вождения, еще 20 административных материалов составили в отношении их родителей.

Тем, кто успел уехать, позже пришлось несколько минут уходить от патрульных через дворы и лестницы. Грозит ли им какая-либо ответственность за это, пока не сообщается. В том же чате выяснилось, что сотрудники полиции заранее находились в переписке и были осведомлены о готовящейся сходке.

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