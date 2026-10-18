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Пассажиры из Антальи застряли в Москве: вылет перенесли на 22 октября

Туризм
Володина Ольга / Фотобанк Лори

Фото - © Володина Ольга / Фотобанк Лори

Пассажиры рейса SU1720, следовавшие из Антальи во Владивосток с пересадкой в Москве, рассказали о многодневной задержке и отсутствии жилья, об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По словам туристов, первый сегмент маршрута задержали на пять часов. Уже в Москве выяснилось, что вылет во Владивосток сдвинули на 99 часов 15 минут: вместо 17 октября самолет отправится только 22-го.

Люди попросили разместить их в гостинице на время ожидания, однако получили отказ. Одна из пассажирок утверждает, что представитель «Аэрофлота» устно сообщил: жилье предоставлять не станут.

По ее словам, сотрудник также не выдал письменный отказ в заселении. Свою позицию он объяснил фразой, что перевозчик «не отказывается, но просто не будет этого делать».

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