Видео: молния ударила в зонт одного из пострадавших в парке «Патриот»

В воскресенье днем молния поразила сразу трех человек, прогуливавшихся в парке «Патриот» в Одинцовском округе. Они шли рядом во время грозы, разряд попал в зонт одного из пострадавших, сообщает Mash .

На опубликованных в Сети кадрах видно, как три человека идут по площади во время грозы. В какой-то момент молния попадает в открытый зонт одного из них, затем все трое падают на асфальт.

Поблизости от места происшествия находились люди, но они не сразу поняли, что произошло. На видео видно, что как минимум один человек продолжает идти в сторону и не замечает, что только что рядом с ним произошло.

Предварительно установлено, что пострадавшие пришли в парк отдельно друг от друга. После удара молнии женщина сумела подняться на ноги, а вот мужчины — нет. Их состояние оценивается как тяжелое.