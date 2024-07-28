Уже не дышали: озвучены детали о состоянии мужчин после удара молнии в Подмосковье

SHOT: пострадавшие от удара молнии в Подмосковье мужчины в критическом состоянии

На момент прибытия бригады скорой помощи в подмосковный парк «Патриот», где молния ударила сразу в 3 человек, двое пострадавших уже не дышали. Медики проводят реанимационные действия прямо на площади, сообщает SHOT .

Предварительно установлено, что молния попала в людей около 14:00. Женщина и двое мужчин не знакомы между собой и в одинцовский парк пришли не вместе.

В момент удара молнии женщина шла в нескольких метрах от пострадавших мужчин. Она смогла сама встать на ноги. Медики диагностировали у нее гипертонический криз, а за жизни двух горожан продолжают бороться.

Ранее стало известно, что разряд попал в людей возле Главного храма ВС РФ в парке «Патриот» в Одинцовском округе. Очевидцы тут же вызвали на место происшествия медицинскую помощь.