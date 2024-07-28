Молния попала в трех человек в подмосковном парке «Патриот»

Очевидцы сообщают, что удар молнии поразил сразу трех человек на площади перед Главным храмом ВС РФ в парке «Патриот» в Одинцовском округе, пишет Telegram-канал «ОИНФО» .

По словам свидетелей случившегося, женщина смогла встать после удара молнии, а вот мужчины остались лежать на площади. На опубликованных в Сети кадрах видно, что на асфальте, где лежат пострадавшие, есть кровь.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются. О состоянии тех, кто пережил удар молнии, пока ничего не известно.

Ранее синоптики предупреждали, что в Московском регионе ожидаются дожди и грозы. Непогода сохранится в течение всего дня 28 июля.