сегодня в 10:33

В Московском регионе в воскресенье пройдут ливни и грозы

Синоптики предупредили, что на территории Москвы с 12:00 до 21:00 воскресенья ожидаются ливневые дожди и грозы. Порывы ветра достигнут 15 м/с, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по столице.

О неблагоприятных погодных условиях в Подмосковье сообщили и в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Водителям рекомендуют значительно снизить скорость движения на дороге и увеличить дистанцию следующего впереди транспорта. Пешеходам на улице необходимо обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

При необходимости жители могут обратиться по телефонам 101 или 112.