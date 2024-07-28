В Московском регионе в воскресенье пройдут ливни и грозы
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Синоптики предупредили, что на территории Москвы с 12:00 до 21:00 воскресенья ожидаются ливневые дожди и грозы. Порывы ветра достигнут 15 м/с, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по столице.
О неблагоприятных погодных условиях в Подмосковье сообщили и в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Водителям рекомендуют значительно снизить скорость движения на дороге и увеличить дистанцию следующего впереди транспорта. Пешеходам на улице необходимо обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.
При необходимости жители могут обратиться по телефонам 101 или 112.