Боец ВС РФ смог увернуться от 7 украинских дронов

В Сети появилось видео момента обстрела бойца российской армии, который сумел увернуться от семи палящих по нему украинских FPV-дронов, сообщает Telegram-канал Mash .

На опубликованных кадрах видны только три удара ВСУ из семи, которые боец ВС РФ сумел избежать. Он ловко отпрыгивал в сторону от мест, куда попадали вражеские операторы беспилотников.

Где именно снят ролик, не уточняется. Избежавший смерти российский герой наглядно показал, что значит «родиться в рубашке».

Ранее 20 мая Белгородская область неоднократно подвергалась террористическим атакам со стороны Украины. Российские военнослужащие успешно в течение дня уничтожали дроны, принадлежащие противнику.