Очередной украинский БПЛА уничтожили над Белгородской областью
Фото - © Telegram-канал Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Дежурные средства ПВО уничтожили украинский БПЛА самолетного типа в небе над Белгородской областью, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Очередная террористическая атака со стороны Украины была совершена около 16:30 по московскому времени.
О разрушениях на земле, пострадавших и погибших не сообщается.
Ранее ПВО уничтожила два украинских беспилотника в Обоянском районе Курской области. Врио губернатора региона Алексей Смирнов поблагодарил бойцов ПВО за работу.