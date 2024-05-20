Очередной украинский БПЛА уничтожили над Белгородской областью

сегодня в 17:29

Дежурные средства ПВО уничтожили украинский БПЛА самолетного типа в небе над Белгородской областью, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Очередная террористическая атака со стороны Украины была совершена около 16:30 по московскому времени.

О разрушениях на земле, пострадавших и погибших не сообщается.

Ранее ПВО уничтожила два украинских беспилотника в Обоянском районе Курской области. Врио губернатора региона Алексей Смирнов поблагодарил бойцов ПВО за работу.