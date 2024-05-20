Два беспилотника ВСУ сбили в Курской области
ПВО уничтожила два украинских беспилотника под Курском
ПВО уничтожила два украинских беспилотника в Обоянском районе Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов
«Ночью два украинских БПЛА самолётного типа были сбиты над Обоянским районом Курской области. Спасибо бойцам ПВО!» — написал глава региона в своем Telegram-канале.
О разрушениях и пострадавших не сообщается.
Ранее режим опасности атаки беспилотниками ВСУ объявили в Курской, Белгородской и Воронежской областях.