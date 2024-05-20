Два беспилотника ВСУ сбили в Курской области

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ПВО уничтожила два украинских беспилотника под Курском

ПВО уничтожила два украинских беспилотника в Обоянском районе Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов

«Ночью два украинских БПЛА самолётного типа были сбиты над Обоянским районом Курской области. Спасибо бойцам ПВО!» — написал глава региона в своем Telegram-канале.

О разрушениях и пострадавших не сообщается.

Ранее режим опасности атаки беспилотниками ВСУ объявили в Курской, Белгородской и Воронежской областях.