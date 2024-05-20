В трех областях России объявили угрозу атаки БПЛА
Атаки БПЛА ожидают в Курске, Белгороде и Воронеже
Режим опасности атаки беспилотниками ВСУ объявили в Курской, Белгородской и Воронежской областях, сообщили главы регионов и экстренные службы
«Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — написал врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.в Telegram-канале.
Об опасности атаки БПЛА в Белгороде и Белгородском районе объявили в мэрии областного центра.
Угроза атаки беспилотников объявлена в Воронежской области сообщением регионального ГУ МЧС.