В трех областях России объявили угрозу атаки БПЛА

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Атаки БПЛА ожидают в Курске, Белгороде и Воронеже

Режим опасности атаки беспилотниками ВСУ объявили в Курской, Белгородской и Воронежской областях, сообщили главы регионов и экстренные службы

«Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — написал врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.в Telegram-канале.

Об опасности атаки БПЛА в Белгороде и Белгородском районе объявили в мэрии областного центра.

Угроза атаки беспилотников объявлена в Воронежской области сообщением регионального ГУ МЧС.