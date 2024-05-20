Украина с помощью БпЛА в очередной раз пыталась атаковать Белгородскую область

Минобороны России сообщило в своем официальном Telegram-канале об успешном отражении очередного террористического акта с применением беспилотников со стороны Киева на Белгородскую область.

Дежурные средства ПВО около 17:30 мск сбили шесть дронов над Белгородской областью, которые принадлежали киевскому режиму. Беспилотники самолетного типа регулярно сбивают над российским регионом, который безуспешно пытается атаковать Украина.

Предыдущая террористическая атака ВСУ на Белгородскую область была пресечена 20 мая около 16:30 по Москве. В небе над регионом уничтожили дроны, о разрушениях на земле и пострадавших информации не поступало.

Ранее около 15:00 под Белгородом сбили два снаряда «Ольхи». Вооруженные силы России внимательно следят за безопасностью региона и предотвращают попытки Украины навредить населению.