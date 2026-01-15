«Видели, как ребенок гниет заживо»: роженицы пожаловались на роддом Калининграда

После гибели новорожденных в Новокузнецке всплыли жуткие факты о некоторых других российских роддомах. Роженицы в Калининграде рассказали, что в региональном перинатальном центре калечили их детей, сообщает Baza .

26-летняя Анжелика столкнулась с тяжелыми родами. После 1,5 часа безуспешных потуг и стимуляции окситоцином медики начали выдавливать ребенка. Он родился синим, а на его голове была огромная гематома. Малыша поместили в реанимацию.

Анжелика навещала сына и видела, как «ребенок гниет заживо». Через 44 дня он умер из-за сепсиса и кровоизлияния в мозг, вызванного родовой травмой. Позднее, обратившись к независимым специалистам, девушка узнала, что у нее клинически узкий таз. Ей должны были провести кесарево.

Другая роженица Вероника не могла родить больше суток и умоляла врачей сделать ей кесарево. Когда врачи все-таки провели операцию, было поздно – малышка родилась без признаков жизни. Ее удалось реанимировать, но спустя два дня девочка скончалась. Роженица винит во всем врачей и ждет окончания экспертизы.

Еще две девушки рассказали, как их детей искалечили во время родов. Одну роженицу отправили под наркоз, а когда очнулась, то рядом лежал травмированный ребенок. Оказалось, что его вытянули щипцами и сломали 4 ребра, а также руку.

Ребенка другой девушки достали с помощью вакуумного аппарата. На его голове была большая гематома. Малышу сломали кости черепа. Роженицы добились возбуждения уголовных дел по факту халатности медперсонала, но медики все еще работают в медучреждении.

В роддоме № 1 Новокузнецка скончались девять младенцев с 4 по 12 января 2026 года. Возбуждено уголовное дело. Задержаны главврач и завотделением реанимации роддома.

