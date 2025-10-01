Въезд запрещен на 99 лет: Дзугкоева наказали за порно-перфоманс в Таиланде

В Таиланде треш-блогеру Георгию Дзугкоеву запретили въезд в страну на 99 лет и оштрафовали на 500 тыс. рублей за порно-перфоманс в кузове пикапа, сообщает Mash .

Ранее Дзугкоев опубликовал в своем канале видео, как он занимается сексом в кузове пикапа, едущего на скорости по улице Пхукета. Им после этого заинтересовалась тайская полиция.

Блогера задержали 25 сентября — сразу после резонанса от порно-перфоманса. Видеоролик увидели власти Таиланда, не стерпели репутационных рисков. Дзугкоева задержали в аэропорту Бангкока, когда он пытался сбежать из страны.

Наказан он был не только на это видео, но и за остальные ролики подобного типа. Сейчас его выпустили под залог, позднее депортируют с запретом на выезд до 2124 года.

