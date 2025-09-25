Российский треш-блогер занялся сексом в кузове пикапа, ехавшего по улице Пхукета

Российский треш-блогер Георгий Дзугкоев опубликовал в своем канале видео, как он занимается сексом в кузове пикапа, который едет по улице Пхукета. Россиянином после этого заинтересовалась тайская полиция, сообщает SHOT .

Дзугкоев прославился тем, что выкладывал провокационные видеоролики в своем канале. Россию мужчина покинул после того, как следствие начало в отношении него проверку из-за поведения, унижающего пенсионеров.

Мужчина публиковал эротические видео с пожилыми, унижая их на камеру. После того, как им заинтересовалось следствие, блогер перебрался в Таиланд.

Недавно он опубликовал еще одно скандальное видео. В ролике блогер прилюдно занимается сексом в кузове пикапа. Это происходит в тот момент, пока машина едет по дороге на Пхукете. Также у блогера на канале есть ролики с издевательствами, голыми тайками и запрещенными веществами.

Увидев провокационные видео, местная полиция начала проверку. Она разыскивает блогера.

Ранее мать блогера-миллионика Егора Супестара тайком вывезла младшего сына из РФ. Она хочет зарабатывать на роликах ребенка, хотя отец против этой деятельности.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.