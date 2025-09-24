Мать блогера-миллионика Егора Супестара тайком вывезла младшего сына из РФ

Мать блогера-миллионика Егора Супестара похитила своего младшего сына, который также является блогером, и увезла его в Таиланд втайне от отца. Женщина планирует зарабатывать десятки миллионов в месяц на детском анпакинге, сообщает Mash .

Дети Софьи стали знаменитыми в соцсетях сразу после рождения. Сначала она снимала ролики со старшим сыном. У его канала «Егор Суперстар» 1 млн подписчиков. Мать мальчика зарабатывала на нем до 150 тыс. долларов в месяц.

Затем охваты канала упали. Это произошло, когда Егору исполнилось12 лет. Тогда Софья решила сделать звезду из младшего сына Саши. При этом отцу мальчиков и им самим такая деятельность не нравится. Егор уже отказался сниматься в роликах.

Когда суд вынес решение оставить обоих мальчиков с отцом, Софья с этим не согласилась. Она вывезла младшего сына в Таиланд втайне от другого родителя. Женщина захотела и дальше зарабатывать на собственном ребенке.

Также отец мальчиков утверждает, что Софья не пришла на школьную линейку старшего сына, так как были запланированы съемки.

