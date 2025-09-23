Мию Бойку обокрали на 7 млн рублей в стамбульском отеле
Фото - © Okras. Собственная работа/Wikipedia.org
Неизвестный похитил у известной певицы Мии Бойки ювелирные украшения из номера турецкого отеля. Сумма ущерба составила 7 млн рублей, сообщает 112.
Номер обокрали, когда исполнительница песни «Пикачу» отошла по своим делам. После возвращения артистка заметила, что пропали бриллиантовый крест, золотые серьги и кольца, спрятанные в бархатном мешочке.
Преступнику удалось скрыться, его личность не установлена. Певица не могла предположить, что ценности, оставленные в номере, могут быть столь дерзко похищены.
Ранее телеведущая и блогер Ксения Бородина рассказала, что во время медового месяца с Николаем Сердюковым в Италии у нее украли iPhone.