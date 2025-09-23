Мию Бойку обокрали на 7 млн рублей в стамбульском отеле

Неизвестный украл у Мии Бойки ювелирные украшения на 6 млн рублей в Турции

Номер обокрали, когда исполнительница песни «Пикачу» отошла по своим делам. После возвращения артистка заметила, что пропали бриллиантовый крест, золотые серьги и кольца, спрятанные в бархатном мешочке.

Преступнику удалось скрыться, его личность не установлена. Певица не могла предположить, что ценности, оставленные в номере, могут быть столь дерзко похищены.

Ранее телеведущая и блогер Ксения Бородина рассказала, что во время медового месяца с Николаем Сердюковым в Италии у нее украли iPhone.