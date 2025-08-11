Бородину обокрали во время медового месяца с Сердюковым в Италии

У Ксении Бородиной украли iPhone во время отдыха в Италии

Телеведущая и блогер Ксения Бородина рассказала, что во время медового месяца с Николаем Сердюковым у нее украли iPhone. Пропажу телефона 42-летняя звезда заметила уже в аэропорту перед вылетом, сообщает SHOT .

Бородина везде брала с собой два гаджета. Украденным она пользовалась нечасто, но там хранились старые фото и важные заметки.

Ведущая призвала поклонников особенно внимательно следить за своими вещами в Италии. Пара посетила сразу несколько городов, но, по словам знаменитости, чаще всего воры орудуют в Венеции и Милане.

Официально Бородина и Сердюков зарегистрировали отношения еще 3 июня в ЗАГСе в Барвихе. Пышная свадьба состоялась 23 июня в Подмосковье на территории усадьбы Villa Michetti, известной как уголок Италии в 50 км от Москвы.