Клятвы и итальянский стиль: как прошла свадьба Бородиной и Сердюкова

Официально свои отношения пара зарегистрировала еще 3 июня в загсе в Барвихе. Пышная свадьба состоялась в Подмосковье на территории усадьбы Villa Michetti, известной как уголок Италии в 50 км от Москвы. Отмечается, что Ксения и Николай хотели свадьбу в итальянском стиле.

Ведущая была одета в роскошное белое платье со шлейфом и вышивкой. Итальянские ноты образу звезда придала за счет кружевной фаты и оригинального букета с лилиями. Жених появился в белом пиджаке, рубашке с бабочкой и тесных брюках.

Напротив усадьбы расположили сцену и арку из зелени, где влюбленные произносили друг другу клятвы. Николай поблагодарил Ксению за то, что та дала ему возможность познать любовь, и поклялся любить ее в каждом моменте жизни, быть самым верным другом и партнером и трепетно относиться к детям Бородиной.

«Сразу тебя предупреждаю: это последняя свадьба в твоей жизни. И я не отстану от тебя до тех пор, пока у нас не появятся дети. Я мечтаю встретить с тобой старость и клянусь, что буду только твоим до конца нашей жизни. Вечно твой. Любовь всей моей жизни», — добавил Сердюков.

Ксения поклялась быть честной и открытой перед мужем, пообещала всегда делиться чувствами и переживаниями с ним, быть рядом и праздновать его успехи как свои собственные. Стоит напомнить, что для ведущей это уже третий брак. Она уже имеет двоих детей от прошлых союзов. Николай также был женат и имеет дочь.

После официальной части развлекательную программу свадьбы вел Илья Соболев, а для гостей выступали Владимир Пресняков, Zivert, Akmal’ и Artik & Asti. На свадьбу были приглашены друзья и близкие пары.