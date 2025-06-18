Вдова знаменитого коммуниста продала его коллекцию орденов за смешные деньги

Дети одного из самых известных политических деятелей СССР Владимира Долгих обнаружили пропажу его коллекции орденов. Они обвинил во всем вдову знаменитого коммуниста, сообщает МК.Ru .

Политик умер пять лет назад. В его коллекции наград были шесть Орденов Ленина, ордена «За Заслуги перед Отечеством» 1-й, 3-й и 4-й степени, Орден Дружбы и т. д. Всего 19 медалей.

Дети Владимира Ивановича от первого брака обвинили в краже наград его вторую супругу. Вдова призналась, что продала семейные реликвии за 3,5 млн рублей. Она заявила, что ей понадобились деньги для возведения памятника на могиле политика на Новодевичьем кладбище.

Женщине предъявили обвинение по статье 324 УК РФ (Незаконный сбыт государственных наград). Ее приговорили к штрафу в размере 10 тыс. рублей. Медали Долгих так и не удалось вернуть.

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