Московский пенсионер отдал мошенникам монеты и золотые слитки на 148 млн руб

Телефонные мошенники обманули пожилого жителя столицы, представившись сотрудниками ФСБ. Они заставили пенсионера отдать им золотые монеты и золотые слитки на сумму 148 млн рублей, сообщает РИА Новости .

По словам пенсионера, 15 мая с ним на связь вышли неизвестные. Они позвонили мужчине и назвались сотрудниками Росфинмониторинга и ФСБ. «Правоохранители» убедили пенсионера собрать все сбережения и передать их курьеру.

У жителя столицы была коллекция из более 300 монет «Князь Александр Невский», 200 монет «Юрий Долгорукий» и почти 200 золотых монет «Георгий Победоносец». Также у пожилого мужчины были золотые слитки.

Все это пенсионер отдал курьеру. Только 16 мая мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию.

Настоящие правоохранители возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Общий ущерб составил более 148 млн рублей.

Ранее коломенский пенсионер отдал мошенникам, которые представились сотрудниками банковского надзора, свыше 2 млн рублей. Они убедили отдать им деньги якобы в целях того, чтобы проверить их на подлинность.