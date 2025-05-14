Коломенский пенсионер отдал мошенникам свыше 2 млн рублей

Мошенники обманули 77-летнего коломенского пенсионера на более чем 2 млн рублей, мужчина обратился в полицию, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области.

«На телефон пенсионера поступил звонок от неизвестного, представившегося сотрудником банковского надзора. Звонивший убедил пенсионера в необходимости проверить имеющиеся у него все наличные денежные средства на подлинность, и передать деньги его помощнику», — сказала начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД Татьяна Петрова

Она добавила, что через несколько дней пожилому мужчине снова позвонил злоумышленник. Он смог убедить пенсионера перевести деньги, хранящиеся в банке, на безопасный счет, предварительно проверив их на подлинность. Житель Подмосковья снял деньги в банке и передал их курьерам.

Полицейские смогли задержать 19-летнего житель Воронежской области, который был в преступной схеме курьером.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье 159 УК РФ (мошенничество). Коломенский горсуд заключил задержанного под стражу.

Полицейские проводят расследование, чтобы найти соучастников преступления.