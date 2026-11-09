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Пожарные спасли девять человек из горящей пятиэтажки в Новокузнецке

Вечером 8 ноября в Новокузнецке загорелась квартира на третьем этаже пятиэтажки на улице Климасенко. Спасатели вывели девять человек, никто не пострадал, сообщает vse42.ru .

Пламя вырывалось из окна третьего этажа. Очевидцы опубликовали фото и видео пожара в соцсетях. На место прибыли пожарные и экипажи скорой помощи.

«Там ребенка еще из дома вынесли. Пятая пожарка приехала», — сказал очевидец.

В областном управлении МЧС — Министерства по чрезвычайным ситуациям — сообщили, что 20 человек, в том числе четверо детей, самостоятельно эвакуировались к прибытию пожарных расчетов.

В квартире обгорели стены, вещи, мебель и окно. Огонь тушили 20 пожарных с помощью шести единиц техники.

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