Венгерский хоккеист Итай Голан получил российский паспорт

Правительство Нижегородской области направило президенту России ходатайство о предоставлении спортсмену гражданства. Глава государства поддержал инициативу.

Голан получил паспорт при участии губернатора Глеба Никитина и начальника Главного управления МВД России по региону Юрия Арсентьева. На церемонию также пришли родители хоккеиста.

«В системе „Торпедо“ сегодня играют и работают представители разных стран, и мы всегда ценили в людях, прежде всего, талант, высочайшую самоотдачу и преданность общему делу. Но мы особенно ценим ситуации, когда востребованные иностранные специалисты выбирают Россию не просто как временное место работы, а как свой новый постоянный дом», — заявил Глеб Никитин.

Губернатор пожелал Голану новых спортивных достижений, насыщенных тренировок и впечатляющих результатов. Ранее хоккеисты системы «Торпедо» выиграли Кубок Будущего.

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