Ветеринар объяснила, когда питомцам нужны витамины зимой
Потребность кошек и собак в добавках зимой зависит от типа питания и особенностей животного. Ветеринар Татьяна Панкова объяснила, когда стоит менять рацион, сообщает телеканал «Первый Тульский».
Качественный полнорационный сухой корм обычно уже содержит необходимые питательные вещества, витамины и микроэлементы. По словам Татьяны Панковой, дополнительный витаминный комплекс при таком питании, как правило, не нужен.
Рацион из натуральных продуктов необходимо тщательно балансировать витаминными добавками, особенно при недостатке солнечного света и снижении активности. Составить полноценное меню поможет ветеринарный диетолог.
Лососевое масло благоприятно влияет на шерсть и может помочь при сухости кожи в отопительный сезон. Пожилым собакам и кошкам могут подойти добавки для суставов.
Панкова предостерегла от бесконтрольного приема витаминных комплексов: избыток витаминов тоже вреден. Добавки возможны и при сухом питании, но важно не переусердствовать.
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