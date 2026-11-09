Сергей Воропанов обсудил модернизацию теплоснабжения в Клину и Солнечногорске

Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов провел выездные совещания с руководством Клина и Солнечногорска и концессионером «Газпром теплоэнерго Московская область». Участники уточнили сроки модернизации объектов теплоснабжения по программе 2026 года, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Программа модернизации теплоснабжения на 2026 год в Клину и Солнечногорске охватывает 25 объектов: котельные, центральные тепловые пункты и 5,6 км теплосетей. Работы должны завершиться до конца декабря.

В Клину предусмотрено строительство трех источников тепла в деревнях Ямуга, Соголево и поселке Зубово, двух центральных тепловых пунктов на улицах Мира и Гагарина, а также 3,2 км сетей. В Солнечногорске строят теплоисточник в селе Алабушево и 2,4 км сетей.

Часть объектов уже завершена. На совещаниях отдельно рассмотрели объекты, где сроки сдвинулись из-за корректировки проектов и поставки оборудования. Для них определили сроки и порядок дальнейших действий. Работы в Клину планируют закончить до 22 декабря, в Солнечногорске — до 25 декабря. Исполнение контролируют областное министерство энергетики и муниципалитеты.

«После строителей должны быть восстановлены дороги, дворы, газоны, приведены в порядок все территории», — отметил Сергей Воропанов.

Министр подчеркнул, что благоустройство входит в проект и должно завершиться до конца года вместе с основными работами. Он также отметил улучшение взаимодействия муниципалитетов и концессионера при решении спорных вопросов.

До начала отопительного периода концессионер полностью выполнил программу дополнительных ремонтов 2026 года в двух округах, отремонтировав 10,3 км теплосетей. Программу на следующий цикл согласовали 1 ноября. Подрядчиков выберут до конца года, авансирование запланировано на февраль 2027 года.

Инвестпрограмма компании также действует в других округах. В Воскресенске до 10 декабря завершат строительство двух котельных и 1,3 км сетей. В Сергиево-Посадском округе до 20 декабря планируют закончить строительство 13 источников тепла, модернизацию шести котельных и 1,8 км сетей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что необходимо подготовить дорожную карту по модернизации теплоснабжения в Воскресенске и Солнечногорске.

«Вчера у меня состоялся большой разговор с «Газпромом». На следующей неделе предложено провести традиционное совещание. Здесь наиболее ответственная большая масштабная работа — Солнечногорск, Воскресенск», — сказал губернатор.