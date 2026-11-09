Жители Тульской области увидят пик Леонид в ночь на 18 ноября

Пик метеорного потока Леониды придется на ночь с 17 на 18 ноября. Жители Тульской области смогут наблюдать звездопад при ясной погоде, сообщает телеканал «Первый Тульский» .

Астроном, научный сотрудник Московского планетария Людмила Кошман рассказала РИА «Новости», что лучшее время для наблюдений наступит около 4:00 по московскому времени. Перед рассветом созвездие Льва поднимется высоко над восточным горизонтом.

Леониды активны с 6 по 30 ноября. На пике поток дает около 15 метеоров в час, однако в Центральной России, по прогнозу Кошман, можно будет увидеть до 12 метеоров в час.

Для наблюдений лучше выбрать место за городом, вдали от яркого освещения. Луна не должна помешать: по данным астронома, она зайдет за горизонт в 00:51 по московскому времени и не будет засвечивать ночное небо.

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