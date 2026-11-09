Водители в Нижнем Новгороде получили более 161 тысячи штрафов за парковку

С начала 2026 года водители получили более 161 тысячи штрафов за неоплату парковки в Нижнем Новгороде. Сумма санкций достигла 345,1 млн рублей, сообщает pravda-nn.ru .

Автомобилисты оплатили 285,5 млн рублей штрафов. Данные предоставил департамент административно-технического и муниципального контроля администрации города.

За третий квартал 2026 года город заработал на платных парковках 82,4 млн рублей, пояснили в муниципальном казенном учреждении «Центр организации дорожного движения».

Сейчас в Нижнем Новгороде оборудовано 108 парковочных зон на 5028 машин. В 2026 году новая платная парковка появилась у Дома Связи на площади Максима Горького.

Из платного парковочного пространства исключили четыре парковки: в переулках Казарменной и Рыбном, на улицах Большой Покровской и Маслякова. Еще две новые платные парковки планируют оборудовать в Канавинском районе.

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