Трихолог назвала редкое мытье головы зимой вредной привычкой

Редкое мытье головы из страха пересушить волосы зимой может навредить коже и нарушить рост волос. Об этом рассказала трихолог Анастасия Волкова, сообщает vse42.ru .

Некоторые люди зимой моют голову раз в неделю, полагая, что под шапкой волосы пачкаются медленнее. Однако, по словам врача-косметолога, трихолога и дерматовенеролога Анастасии Волковой, головной убор не защищает кожу от загрязнений.

Под шапкой возникает парниковый эффект: кожное сало смешивается с потом, остатками укладочных средств и отмершими клетками кожи. При длительном накоплении сало окисляется и может способствовать микровоспалениям вокруг волосяных фолликулов. Эти процессы способны нарушать цикл роста волос и со временем приводить к их диффузному поредению.

«Правильный подход — мыть голову по мере загрязнения кожи, используя мягкие шампуни со сбалансированным pH, которые бережно очищают и не нарушают липидный барьер», — подчеркнула Волкова.

Частота мытья зависит от индивидуальных особенностей и скорости появления жирности. Врач посоветовала подбирать подходящий уход: состояние волос зависит не только от масок и бальзамов, но и от здоровья кожи головы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.