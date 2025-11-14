Ваза с камерой: названы подробности подготовки теракта на Троекуровском кладбище
Фото - © скриншот/ФСБ РФ
Телеканал «Звезда» опубликовал видео задержания мужчин, которые готовили убийство одного из высших должностных лиц России на Троекуровском кладбище в Москве.
Ранее ФСБ предотвратила планировавшееся убийство. Жертву хотели убить при посещении захоронения близких родственников.
На видео показаны ваза с камерой, через которую проводилась слежка за могилой, сама небольшая камера и проверка кладбища с помощью специального робота.
Также на кадрах есть моменты задержания соучастников планировавшегося теракта. Одного из мужчин поймали на улице, другого практически вытащили из кровати в строительном вагончике.
Как пишет SHOT, для совершения убийства украинцы завербовали двух ранее судимых и наркозависимых россиян, нелегального мигранта из Центральной Азии, а еще проживающего в Киеве Джалолиддина Ш., который находится в розыске за убийство и торговлю оружием.
Соучастники получали указания от кураторов через мессенджеры WhatsApp* и Signal. Кроме того, у задержанных изъяли камеру наблюдения с дистанционным управлением в виде вазы с цветами. Видео с нее передавали за границу руководителям готовящегося убийства.
*WhatsApp принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской, террористической и запрещенной.
