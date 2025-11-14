Ваза с камерой: названы подробности подготовки теракта на Троекуровском кладбище

Телеканал «Звезда» опубликовал видео задержания мужчин, которые готовили убийство одного из высших должностных лиц России на Троекуровском кладбище в Москве.

Ранее ФСБ предотвратила планировавшееся убийство. Жертву хотели убить при посещении захоронения близких родственников.

На видео показаны ваза с камерой, через которую проводилась слежка за могилой, сама небольшая камера и проверка кладбища с помощью специального робота.

Также на кадрах есть моменты задержания соучастников планировавшегося теракта. Одного из мужчин поймали на улице, другого практически вытащили из кровати в строительном вагончике.

Как пишет SHOT, для совершения убийства украинцы завербовали двух ранее судимых и наркозависимых россиян, нелегального мигранта из Центральной Азии, а еще проживающего в Киеве Джалолиддина Ш., который находится в розыске за убийство и торговлю оружием.

Соучастники получали указания от кураторов через мессенджеры WhatsApp* и Signal. Кроме того, у задержанных изъяли камеру наблюдения с дистанционным управлением в виде вазы с цветами. Видео с нее передавали за границу руководителям готовящегося убийства.

*WhatsApp принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской, террористической и запрещенной.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.