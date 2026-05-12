Андрей Воробьев: в Подмосковье особое внимание уделяют ветеранам и их семьям

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе власти уделяют особенное внимание ветеранам и их семьям.

«Прошли большие майские праздники, День великой Победы, всегда уделяется особое внимание нашим ветеранам, семьям участников боевых действий», — сказал Воробьев во время совещания с главами министерств и муниципальных образований.

Губернатор добавил, что главы муниципалитетов, члены Общественной палаты, депутаты активно встречались с ветеранами, уделяли внимание всему тому, что является важным.

Воробьев ранее подчеркивал, что День Победы является священным праздником для всей страны.

«Мы всегда будем помнить подвиг наших героев, их мужество, стойкость и любовь к Родине», — сказал Воробьев.

