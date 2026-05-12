В Омске детские центры реабилитации работают на пределе

Детские реабилитационные центры в Омске и других регионах работают с высокой нагрузкой из-за роста числа выявленных нарушений у детей. При этом специалисты связывают ситуацию не с ухудшением здоровья, а с развитием диагностики, сообщает gorod55.ru .

По данным на 1 июня 2025 года, в России зарегистрировано 784 тысячи несовершеннолетних с инвалидностью. Все чаще речь идет о комплексных нарушениях — от речевых до опорно-двигательных. Еще несколько лет назад о детях с особенностями развития говорили значительно реже.

Специалисты подчеркивают, что важно различать понятия «дети с ОВЗ» и «дети-инвалиды». Дети с ограниченными возможностями здоровья — более широкая категория. В нее входят несовершеннолетние с нарушениями функций организма, но без официально установленной инвалидности.

Ребенок с инвалидностью одновременно относится к категории детей с ОВЗ. Однако не каждый ребенок с ОВЗ имеет статус инвалида. Ключевым отличием остается наличие официально подтвержденной инвалидности.

В Омске с такими детьми работает, в том числе, «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями». Социальный педагог центра Лариса Тютина отметила, что система помощи требует значительных ресурсов и координации специалистов разных профилей.

