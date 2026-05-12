Мэрия Уфы подтвердила планы вернуть трамваи на проспект Октября

Трамвайное движение на проспекте Октября в Уфе может возобновиться

Власти Уфы заявили, что не отказывались от идеи восстановить трамвайное движение на проспекте Октября, однако конкретные сроки реализации пока не определены, сообщает mkset.ru .

В городском управлении транспорта и связи отметили, что возвращение трамваев на проспект Октября предусмотрено Генпланом Уфы и схемой развития транспортной инфраструктуры. При этом на май 2026 года решения о начале строительства и утвержденных сроков нет. О возможных шагах власти пообещали сообщить дополнительно.

Тема восстановления рельсового движения обсуждается несколько лет. Инициативу регулярно поднимают на фоне транспортных проблем города — пробок, перегруженных автобусов и продолжающейся реформы общественного транспорта.

Сторонники проекта считают, что трамвай может снизить нагрузку на одну из самых загруженных магистралей и сделать передвижение более стабильным. Реализация проекта, по оценкам, возможна при привлечении федерального финансирования или запуске отдельной транспортной программы.

В крупных городах России наблюдается возврат к развитию рельсового транспорта как более устойчивого решения для мегаполисов. Однако в Уфе вопрос пока остается на уровне планирования.

