Мэрия Уфы подтвердила планы вернуть трамваи на проспект Октября
Власти Уфы заявили, что не отказывались от идеи восстановить трамвайное движение на проспекте Октября, однако конкретные сроки реализации пока не определены, сообщает mkset.ru.
В городском управлении транспорта и связи отметили, что возвращение трамваев на проспект Октября предусмотрено Генпланом Уфы и схемой развития транспортной инфраструктуры. При этом на май 2026 года решения о начале строительства и утвержденных сроков нет. О возможных шагах власти пообещали сообщить дополнительно.
Тема восстановления рельсового движения обсуждается несколько лет. Инициативу регулярно поднимают на фоне транспортных проблем города — пробок, перегруженных автобусов и продолжающейся реформы общественного транспорта.
Сторонники проекта считают, что трамвай может снизить нагрузку на одну из самых загруженных магистралей и сделать передвижение более стабильным. Реализация проекта, по оценкам, возможна при привлечении федерального финансирования или запуске отдельной транспортной программы.
В крупных городах России наблюдается возврат к развитию рельсового транспорта как более устойчивого решения для мегаполисов. Однако в Уфе вопрос пока остается на уровне планирования.
