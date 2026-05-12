Жуткое видео: зацепер сорвался с мчащейся на полной скорости электрички
Фото - © Telegram/МК: срочные новости
В Сети появились жуткие кадры падения зацепера на рельсы. Парню всего 15 лет, сообщает «МК: срочные новости».
На опубликованных кадрах видно, что электричка мчится на огромной скорости. Сверху зацепера снимает на видео товарищ. Парень неуверенно держится руками за последний вагон.
В какой-то момент его хватка ослабела. Между Тимирязевской и Петровско-Разумовской зацепер сорвался и покатился по рельсам в неестественных позах.
Инцидент произошел вечером 11 мая. Подростка госпитализировали с тяжелыми травмами. В настоящий момент неизвестно, в каком состоянии он находится.
