Жуткое видео: зацепер сорвался с мчащейся на полной скорости электрички

сегодня в 11:42

В Сети появились жуткие кадры падения зацепера на рельсы. Парню всего 15 лет, сообщает «МК: срочные новости» .

На опубликованных кадрах видно, что электричка мчится на огромной скорости. Сверху зацепера снимает на видео товарищ. Парень неуверенно держится руками за последний вагон.

В какой-то момент его хватка ослабела. Между Тимирязевской и Петровско-Разумовской зацепер сорвался и покатился по рельсам в неестественных позах.

Инцидент произошел вечером 11 мая. Подростка госпитализировали с тяжелыми травмами. В настоящий момент неизвестно, в каком состоянии он находится.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.