Сотрудники ФСБ смогли предотвратить планировавшееся украинскими спецслужбами убийство одного из высших должностных лиц России на Троекуровском кладбище в столице, сообщает РИА Новости .

Жертву планировали убить при посещении захоронения близких родственников.

При подготовке данного теракта противник использовал закамуфлированную видеокамеру, которая была сделана под вазу с цветами. Для организации и осуществления убийства спецслужбы Украины завербовали четырех человек, в том числе и мигранта из Центральной Азии.

Кроме того, Украина под руководством западных стран готовит в регионах РФ аналогичные теракты.

