Василенко: старший помощник капитана атакованного ВСУ сухогруза погиб на месте

Старший помощник капитана атакованного БПЛА ВСУ сухогруза в Азовском море погиб на месте от травм, сообщает РИА Новости .

«К сожалению, не обошлось без потерь. Старший помощник капитана погиб на месте от травм, несовместимых с жизнью», — сообщил пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко.

Отмечается, что погибшего передадут для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Сухогруз типа «Волго-Балт» потерпел крушение в Азовском море вследствие удара украинского БПЛА. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Судно, перевозящее пшеницу, было атаковано еще 3 апреля. Корабль начал тонуть, экипаж принял решение эвакуироваться.

Моряки смогли выйти на связь только 5 апреля. Они добрались до берега в районе села Стрелковое Херсонской области. Местные жители нашли там девятерых россиян.

К несчастью, один член экипажа, старший помощник капитана, погиб. Местоположение еще двух человек неизвестно.