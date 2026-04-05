Сухогруз затонул в Азовском море. Есть погибший
Один человек погиб, двое пропали после крушения сухогруза в Азовском море
Фото - © Андрей Степанов / Фотобанк Лори
Сухогруз типа «Волго-Балт», перевозивший пшеницу, потерпел крушение в Азовском море, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Девять членов экипажа смогли эвакуироваться с борта и добраться до берега Херсонской области. Там их обнаружили местные жители, которые оказали пострадавшим первую помощь.
В результате происшествия погиб старший помощник капитана 1991 года рождения. Также неизвестна судьба еще двух членов экипажа.
Выжившим морякам оказывается вся необходимая помощь. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Проводятся следственные мероприятия.
