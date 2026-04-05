Сухогруз затонул в Азовском море. Есть погибший

Один человек погиб, двое пропали после крушения сухогруза в Азовском море

Девять членов экипажа смогли эвакуироваться с борта и добраться до берега Херсонской области. Там их обнаружили местные жители, которые оказали пострадавшим первую помощь.

В результате происшествия погиб старший помощник капитана 1991 года рождения. Также неизвестна судьба еще двух членов экипажа.

Выжившим морякам оказывается вся необходимая помощь. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Проводятся следственные мероприятия.

