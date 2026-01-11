В Уфе обрушилась квартира

сегодня в 12:13

В Уфе в Республике Башкортостан в аварийном доме произошло обрушение квартиры. Это случилось из-за просадки грунта в связи с длительной утечкой воды, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Местные жители пожаловались, что они якобы много раз обращались к городским службам. Но те ничего не сделали.

В связи с обрушение квартиры возбуждено уголовное дело по статье 293 Уголовного кодекса России («Халатность»). Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Республике Башкортостан Владимиру Архангельскому отчитаться о ходе расследования уголовное дела и обнаруженных обстоятельствах.

