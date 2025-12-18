сегодня в 12:38

Взрыв газа превратил в руины частный дом под Белгородом

Газ взорвался в селе Драгунское Белгородской области. В результате обрушился частный дом, есть пострадавшие, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По предварительным данным, взрыв бытового газа произошел 17 декабря. Прокуратура опубликовала кадры, на которых изображен частный дом, за секунды взлетающий на воздух. Он оказался полностью разрушен.

Пострадала 20-летняя местная жительница. Она получила ожоги. Девушку доставили в специализированное отделение областной больницы.

Прокуратура организовала проверку по факту взрыва. В ходе нее будет дана правовая оценка соблюдению требований законодательства в сфере ЖКХ и безопасности при использовании газового оборудования.

Ранее взрыв прогремел в жилом доме в Волгоградской области. Из-под завалов спасли бабушку и внучку.

