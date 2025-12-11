Бабушку с внучкой спасли из-под завалов взорвавшегося дома под Волгоградом

По предварительным данным, больше под обломками людей не осталось. В результате происшествия погибших нет.

Взрыв прогремел в четверг днем на верхнем этаже многоэтажки на улице Ленина в Петров Вале. Согласно данным регионального МЧС, в результате ЧП пострадали 4 человека, в том числе ребенок. Предварительно, причиной происшествия стал хлопок бытового газа.

На месте взрыва работают городские экстренные службы, разбор завалов продолжается.

