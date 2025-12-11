Под завалами бабушка и внучка: взрыв прогремел в доме под Волгоградом
Взрыв прогремел в жилом доме в Волгоградской области
Взрыв прогремел в жилом доме в Волгоградской области. В настоящее время спасатели ищут под завалами пенсионерку и ребенка, сообщает Baza.
ЧП произошло на верхнем этаже многоэтажки на улице Ленина в Петров Вале. На кадрах видно, как в результате взрыва обрушились стены и часть крыши здания.
По предварительным данным, причиной происшествия стал хлопок бытового газа.
На месте ЧП работают городские экстренные службы.
