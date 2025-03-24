В центре Москвы ликвидировали крупный пожар в элитном ЖК «Роза Росса»

Пожар в элитном ЖК «Роза Росса» в центре Москвы ликвидирован. Ранее пламя локализовали силами 70 специалистов и 20 единиц техники, сообщает пресс-служба МЧС России.

Огнем была объята крыша строящегося шестиэтажного дома, информировало чрезвычайное ведомство. Информации о наличии пострадавших не поступало.

Московская прокуратура выясняет причины и обстоятельства пожара в ЖК «Роза Росса» на улице Зубовская. Ход и результаты процессуальной проверки по факту пожара находятся на контроле у надзорного ведомства.

Цены на квартиры в погоревшем ЖК доходят до полумиллиарда рублей, сообщали СМИ. Ранее жильцы «Розы Росса» массово жаловались на протечки крыши.