Центр «ВОИН» совместно с Минкультуры РФ и RT представил проект «ВОИН.КИНО»

В центре «ВОИН» состоялась презентация просветительско-патриотического проекта «ВОИН.Кино». Цель проекта — с помощью кино познакомить молодежь с примерами героизма, служения и преданности Родине, проявленными как в годы Великой Отечественной войны, так и в ходе СВО, сообщается на сайте центра.

В пресс-конференции приняли участие председатель правления Центра «ВОИН», депутат Госдумы, Герой ЛНР Виктор Водолацкий; командир центра «ВОИН», Герой России, участник президентской программы «Время героев» Андраник Гаспарян; замминистра культуры РФ Сергей Першин; руководитель документального вещания канала RT, генпродюсер фестиваля документального кино RT.Док: «Время наших героев» Екатерина Яковлева; руководитель региональной студии «Инсайт Люди» Псков, актер киноальманаха «Платформа 19/44» Антон Манихин и курсант филиала Центра «ВОИН» в Республике Калмыкия Вангьял Дарбаков.

На сайте центра появился тематический раздел с документальными и художественным кинолентами, а также сериалами о Великой Отечественной войне и СВО, «Золотой коллекцией Мосфильма», RT.Док. На сегодняшний день в списке 33 художественных и документальных патриотических фильма.

«Патриотизм — это не просто слова. Это гордость за свою страну, ее историю, культуру и, конечно, за отечественный кинематограф, который хранит правду о подвигах нашего народа. В рамках проекта курсанты Центра „ВОИН“ смотрят лучшие российские фильмы — о героях Великой Отечественной войны, тружениках тыла, участниках СВО. Тех, кто ежедневно доказывает свою преданность России», — сказал Водолацкий.

Он подчеркнул, что также в рамках проекта будут организованы встречи с создателями фильмов и ветеранами, работа киноклубов, тематические киновечера и спецпоказы, а также киноуроки в школах и колледжах. «ВОИН.Кино» стало частью летней программы «Время юных героев». Курсанты центра смотрят и обсуждают патриотические фильмы на встречах с Героями России и ветеранами.

На сегодняшний день патриотические кинокартины посмотрели более 5,7 тыс. курсантов в 21 регионе РФ. После каждого просмотра дети делятся своими впечатлениями. По словам Виктора Водолацкого, их отзывы, мысли, эмоции — лучшее доказательство, что проект работает.

Как отметил командир Центра «ВОИН» Андраник Гаспарян, первый месяц реализации проекта «ВОИН.Кино» показал, что многим курсантам идея пришлась по душе.

Замглавы Минкульта РФ Сергей Першин поблагодарил центр «ВОИН» за внедрение новых современных технологий в процесс патриотического воспитания и работу с молодежной аудиторией.