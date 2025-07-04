Главный нарколог страны рассказал, почему люди внезапно умирают от алкоголя

Синдром внезапной смерти от алкоголя или внезапная сердечная смерть — это не страшилки наркологов, а реальные случаи, которые встречаются не так уж и редко. В Московском областном клиническом наркологическом диспансере объяснили, почему и как он возникает, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

Главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин рассказал, что при длительном употреблении алкоголя сердце человека становится больше в размерах, сердечная мышца ослабевает из-за токсического действия этанола, становится дряблой и не выполняет свои функции.

«Возникает состояние, называемое алкогольная миокардиопатия. Именно она может привести к нарушению ритма сердца и внезапной его остановке. При этом смерть может наступить как в состоянии алкогольного опьянения, так и в трезвом состоянии», — отметил Холдин.

При этом он подчеркнул, что алкогольной миокардиопатии предшествуют разные симптомы, которые нельзя игнорировать. К врачу нужно обязательно обратиться при отеках, одышке, боли в груди, учащенном сердцебиении. Также стоит немедленно прекратить употреблять алкоголь.

Безопасных доз спиртного не бывает. Если человек сам не может справиться с зависимостью, ему стоит обратиться к специалистам. К слову, с 30 июня по 6 июля проходит Неделя, направленная на снижение смертности от внешних причин.