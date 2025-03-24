В сгорающем ЖК «Роза Росса» в Москве квартиры стоят по 500 млн рублей
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Цены на квартиры в элитном московском ЖК «Роза Росса», который охватил большой пожар, доходят до полумиллиарда рублей. Дым от возгорания виден почти со всех концов Москвы, сообщает Baza.
Пожар распространился на площади 400 квадратных метров, утверждает издание. Причины возгорания в жилом комплексе устанавливаются.
У ЖК «Роза Росса» работают пожарно-спасательные подразделения, информирует МЧС России. По информации чрезвычайного ведомства, огнем объята кровля шестиэтажного строящегося дома.
Пожаром в «Розе Росса» на улице Зубовская уже заинтересовалась прокуратура Центрального административного округа Москвы. Надзорное ведомство контролирует соблюдение прав жильцов, ход и итоги процессуальной проверки.