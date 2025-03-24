В сгорающем ЖК «Роза Росса» в Москве квартиры стоят по 500 млн рублей

Цены на квартиры в элитном московском ЖК «Роза Росса», который охватил большой пожар, доходят до полумиллиарда рублей. Дым от возгорания виден почти со всех концов Москвы, сообщает Baza.