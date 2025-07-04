Россиянам ответили, как действовать в случае затопления автомобиля

Эксперт Кадаков: при затоплении автомобиля лучше дождаться отхода воды
Происшествия

Автоэксперт, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков рассказал, как правильно действовать, если затапливает автомобиль, сообщает  RT.

Для начала специалист отметил, что первым затапливаются низины. Из-за это даже в центре города, в пределах 300 метров, ситуации могут быть совершенно разными.

«Если уж машину затопило, причем прилично, когда вода относительно асфальта поднялась на полметра и выше, то не каждый двигатель автомобиля можно запускать», — предупредил эксперт.

В таком случае лучше дождаться момента, когда вода отойдет, или попытаться отбуксировать автомобиль в безопасное место. После этого важно проверить авто и убедиться в том, что вода не попала в электрическую часть и впускной тракт. В противном случае может случиться гидроудар.

В случае если автомобиль затоплен не критично под порог, необходимо высушить его и проветрить, чтобы впоследствии избежать неприятного запаха в салоне.