Россиянам ответили, как действовать в случае затопления автомобиля

Для начала специалист отметил, что первым затапливаются низины. Из-за это даже в центре города, в пределах 300 метров, ситуации могут быть совершенно разными.

«Если уж машину затопило, причем прилично, когда вода относительно асфальта поднялась на полметра и выше, то не каждый двигатель автомобиля можно запускать», — предупредил эксперт.

В таком случае лучше дождаться момента, когда вода отойдет, или попытаться отбуксировать автомобиль в безопасное место. После этого важно проверить авто и убедиться в том, что вода не попала в электрическую часть и впускной тракт. В противном случае может случиться гидроудар.

В случае если автомобиль затоплен не критично под порог, необходимо высушить его и проветрить, чтобы впоследствии избежать неприятного запаха в салоне.