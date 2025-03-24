Стало известно, на что массово жаловались жильцы ЖК «Роза Росса» перед пожаром

Mash: жильцы московского ЖК «Роза Росса» перед пожаром жаловались на протечки

Жильцы элитного ЖК «Роза Росса» в Москве, на крыше которого вспыхнул крупный пожар, с 2024 года отправляли многочисленные жалобы из-за протечек. В жилом комплексе протекала крыша, и пожар начался во время ее ремонта, утверждает Mash .

По словам жильцов, ремонтные работы на крыше шли около года. Рабочих, по словам соседей, нанимал владелец здания.

Погоревший дом сдали в эксплуатацию в конце 2024 года.

24 марта в ЖК «Роза Росса» на улице Зубовская вспыхнул крупный пожар. Возгорание удалось локализовать силами 70 специалистов и 20 спецмашин, сообщало МЧС.

Стоимость квартир в элитном ЖК «Роза Росса» доходит до 500 000 миллионов рублей, заявляли журналисты.